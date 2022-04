Weil sie vor gut einem Jahr eine 14-Jährige in die Seine geworfen hatten, sind zwei Jugendliche im Großraum Paris wegen Mordes zu zehn Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der Junge und das Mädchen hätten die Tat so zwar nicht geplant, seien sich aber bewusst gewesen, dass sie das Opfer umbringen, stellte das Gericht in seinem Urteil am Donnerstagabend fest.