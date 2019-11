In Argentinien sind zwei katholische Priester und der Gärtner einer Schule für Gehörlose wegen Kindesmissbrauchs zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Das Gericht sah es in 20 Fällen als erwiesen an, dass die drei Männer gehörlose Schüler sexuell missbraucht haben.

Gegen den 59-jährigen Argentinier Horacio Corbacho verhängte das Gericht in Mendoza im Westen des Landes eine Haftstrafe von 45 Jahren, der 83-jährige Italiener Nicola Corradi wurde zu 42 Jahren verurteilt. Der Gärtner, Armando Gomez, bekam 18 Jahre. Der Urteilsspruch wurde in Argentinien im Internet gestreamt, nach der Verkündung jubelten Opfer und Angehörige, wie auf Bildern zu sehen ist.

Das auf die Betreuung Behinderter spezialisierte Institut Provolo in Mendoza wurde vor drei Jahren geschlossen, nachdem der Skandal aufgedeckt worden war. Ehemalige Schüler hatten die Männer beschuldigt, sie missbraucht und vergewaltigt zu haben. Die Vorwürfe stammen aus dem Zeitraum zwischen 2005 und 2016, erst dann wurden die Männer verhaftet.

Nicht der erste Vorwurf gegen Corradi

Corradi soll bereits vor seiner Zeit in Mendoza auffällig gewesen sein. In einem Schwesterinstitut im italienischen Verona waren ähnliche Vorwürfe laut geworden, als ein ehemaliger Schüler Missbrauchsfälle öffentlich machte und auch Namen von mutmaßlichen Tätern veröffentlichte. Der Vatikan soll laut dem britischen "Guardian" bereits 2009 von den Vorfällen in Verona Kenntnis gehabt haben.

Wie die "Washington Post" im Februar 2019 berichtete, sollen ranghohe Kirchenbeamte des Vatikans und auch Papst Franziskus vor einer Gruppe mutmaßlicher Vergewaltiger gewarnt worden sein. Zu dieser Gruppe soll auch Corradi gezählt haben.