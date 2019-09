Streit um Werbekampagne Ariana Grande verklagt US-Modekette auf Millionen-Entschädigung

Popstar Ariana Grande geht gerichtlich gegen die Modekette "Forever 21" vor. Sie wirft dem Unternehmen vor, für eine Werbekampagne ein Model engagiert zu haben, das ihr extrem ähnelt. Ziel sei es gewesen, den Kunden vorzugaukeln, Grande unterstütze die Marke. Dazu hätten sich die Macher der Kampagne an ihrem "7 Rings"-Musikvideo orientiert.

Wie die "Los Angeles Times" berichtet, hat Grande in der kalifornischen Metropole Klage gegen das Unternehmen eingereicht. Laut Gerichtsdokumenten wirft die Sängerin der Modekette vor, ohne Erlaubnis ihren Namen und ihr Aussehen für Werbezwecke benutzt sowie Marken- und Copyright-Verletzung betrieben zu haben. Grande fordert zehn Millionen Dollar Schadenersatz.

REUTERS Instagram-Model und Original: Ähnlichkeit beabsichtigt?

Der "New York Times" zufolge soll "Forever 21" die Sängerin bereits im November kontaktiert haben. Damals habe das Unternehmen Interesse an einer gemeinsamen Social-Media-Kampagne bekundet. Grandes Management habe eine solche zunächst in Betracht gezogen, später aber von einer Zusammenarbeit abgesehen, weil die Modekette nicht genug zahlen wollte.

Im Februar soll Grande dann die umstrittenen Fotos unter anderem auf dem Instagram-Account des Unternehmens entdeckt und ihre Anwälte informiert haben.

"Forever 21" bestritt die Vorwürfe in einer Stellungnahme vom Dienstag, zeigte sich aber "hoffnungsvoll, dass wir eine für beide Seiten zufriedenstellende Lösung finden werden und in Zukunft weiter zusammenarbeiten können".

