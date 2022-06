Atwood war 1987 wegen des Mordes an einer Achtjährigen im Jahr 1984 verurteilt worden. Die Leiche des Mädchens war in einer Wüste entdeckt worden.

In den letzten Wochen von Atwoods Leben hatten seine Anwälte erfolglos versucht, neue Argumente vorzubringen, um das Todesurteil zu kippen. Unter anderem gaben sie an, eine Notiz des FBI entdeckt zu haben. In dieser werde ein anonymer Anrufer beschrieben, der behauptete, das Mädchen in einem Fahrzeug gesehen zu haben, das nicht mit Atwood, sondern einer Frau in Verbindung gebracht werde.