In einem Polizeibericht heißt es zu dem Vorfall vom Samstag, der 53-Jährige aus Fayetteville habe einen anderen Mann angegriffen, der versucht habe, auf einer Parkhausspur vor ihm auszuweichen, und habe dabei mit einem Rad seines Wagens R.s Geländewagen berührt.

Heckscheibe des anderen Wagens durchschlagen

Ein Polizeibeamter, der auf die gemeldete Störung reagierte, fand bei seiner Ankunft »zwei Männer mit blutigen Gesichtern« vor, heißt es in dem Bericht. Konkret soll er das Fleisch an der Nasenspitze abgerissen haben, wie der Sender CNBC berichtete . Das Unternehmen Beyond Meat, das derzeit in einer schweren Krise steckt, hat auf Anfragen laut Medienberichten bislang nicht reagiert.