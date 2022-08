Sie waren am Sonntagmorgen zu einem Einsatz gerufen worden, da ein Mann vor dem Laden Drohungen ausgesprochen habe. Ein Clip, der die Festnahme zeigen soll, wurde in den sozialen Medien veröffentlicht. Er zeigt, wie ein Uniformierter den 27-Jährigen mit der Faust auf den Kopf schlägt, ein anderer mehrfach mit den Knien gewaltsam gegen den Körper stößt, während der dritte ihn am Boden hält. Der 27-Jährige aus North Carolina sei erst zur Behandlung in ein Krankenhaus und später in ein Gefängnis gebracht worden. Ihm werden unter anderem Körperverletzung, Widerstand gegen die Festnahme und terroristische Bedrohung vorgeworfen.