Bislang größter Kokainfund in Bayern Angeklagter bestreitet, von Drogenschmuggel gewusst zu haben

»Nach seiner Erinnerung sind Schüsse gefallen, es war ein Hubschrauber zu hören«, berichtet Verteidiger Ralf Peisl am Montag im Namen seines 23 Jahre alten Mandanten über dessen Erinnerung an den Polizeizugriff am 21. Juni 2022.

Hintermänner unbekannt

Sechs Tage zuvor hatten ausländische Behörden ihren bayerischen Kollegen einen Tipp gegeben: Am Container-Terminal in Aschaffenburg könnte heiße Ware lagern. Ein Bereitschaftsteam rückte aus und wurde fündig: In einem Frachtcontainer lagerten zwischen Kartons voller Transfusionsbeutel 43 Kokain-Pakete.

Experten hätten später festgestellt, dass die Drogen hatten einen hohen Wirkstoffgehalt zwischen 76,9 und 91,6 Prozent hätten, sagte Staatsanwalt Sebastian Brunner. »Als die Angeklagten und die weiteren bisher unbekannten Täter jedoch feststellten, dass sich das Kokain nicht mehr in dem Container befindet, ergriffen sie die Flucht.«