Drei Männer sind im Zusammenhang mit einem Fund von mehr als einer Tonne Kokain in Aschaffenburg verhaftet worden. Die 22 bis 45 Jahre alten Tatverdächtigen seien am 21. Juni festgenommen worden, als sie die Ware im Wert von rund 100 Millionen Euro abholen wollten, teilte das Zollfahndungsamt (ZFA) in München mit . Es handele sich um einen Niederländer und zwei Marokkaner mit Wohnsitz in den Niederlanden.