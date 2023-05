Ein 26 Jahre alter Mann hat am Freitag in einem Verfahren am Landgericht Aschaffenburg in Bayern zugegeben, seine 91 Jahre alte Großmutter im Drogenwahn mit Messern attackiert und letztlich tödlich verletzt zu haben. Er könne sich nicht mehr vollends an die Tat erinnern, ließ der Mann über seinen Verteidiger erklären.