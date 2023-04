Seit Monaten vermisst Patient tot in Hecke nahe Krankenhaus gefunden

Ein seit Ende Oktober in Aschaffenburg vermisster 72 Jahre alter Patient eines Krankenhauses ist tot. Die Leiche des Manns sei von einer Krankenschwester in einer Brombeerhecke unweit der Klinik gefunden worden, teilte das Polizeipräsidium Unterfranken am Montag in Würzburg mit. Ein DNA-Abgleich habe die Identität des Vermissten bestätigt.