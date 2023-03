In Sachsen-Anhalt sind erneut Nachwuchspolizisten unter Verdacht geraten: Ermittler prüfen einen weiteren Chat von Schülern der Fachhochschule Polizei in Aschersleben auf gewaltverherrlichende Inhalte. Die Polizeiinspektion Magdeburg führe gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Halle die strafrechtlichen Ermittlungen, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums in Magdeburg.