Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hat nach den tödlichen Schüssen in Asperg in der Region Stuttgart einen Mann festgenommen. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte, wurde der Mann am frühen Samstagabend an einem Wohnhaus abgeführt. Es gebe einen Zusammenhang zu der Bluttat vom frühen Samstagmorgen, bei der ein 18-Jähriger getötet und ein weiterer 18-Jähriger schwer verletzt worden waren.