Die Verdächtigen seien am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt worden, sie befänden sich inzwischen in Untersuchungshaft. Ihnen werde Totschlag sowie versuchter Totschlag vorgeworfen, teilten die Behörden mit. Bereits am Samstag war ein 20-jähriger Serbe festgenommen worden. Seit Sonntag sitzt der Tatverdächtige in Untersuchungshaft.