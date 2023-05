In der US-Großstadt Atlanta hat ein Mann bei einem Schusswaffenangriff in einer Klinik eine Frau erschossen und vier weitere Frauen schwer verletzt. Der Schütze eröffnete in einem Wartezimmer einer Klinik in der Innenstadt das Feuer, teilte die Polizei mit. Er tötete eine 39-Jährige und verletzte vier Frauen im Alter zwischen 25 und 71 Jahren. Der 24-Jährige, dessen Motiv unklar war, konnte zunächst fliehen.