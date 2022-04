Es ist der größte Schlag gegen die militante Neonazi-Szene in der jüngeren Vergangenheit: Nach SPIEGEL-Informationen durchsuchen Beamtinnen und Beamte des Bundeskriminalamts ( BKA ) im Auftrag des Generalbundesanwalts seit den frühen Morgenstunden die Wohnungen von 50 beschuldigten Rechtsextremisten in elf Bundesländern. Insgesamt stürmten die Polizisten 61 Objekte. Eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft teilte auf Anfrage mit, dass vier Verdächtige festgenommen wurden.

Die Ermittlungen gliedern sich in insgesamt fünf einzelne Verfahren und richten sich gegen die Anhänger eines verzweigten Neonazi-Netzwerks. Einem Teil der Beschuldigten wird die versuchte Bildung einer terroristischen Vereinigung beziehungsweise deren Unterstützung vorgeworfen, einem anderen Teil die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Ein weiterer Teil wird beschuldigt, einen Neonazi-Verein trotz eines behördlichen Verbots weiterbetrieben zu haben. Unter den Tatverdächtigen ist nach SPIEGEL-Informationen ein aktiver Soldat der Bundeswehr im Rang eines Unteroffiziers.

Die Aktion der Sicherheitsbehörden richtet sich unter anderem gegen mutmaßliche Mitglieder der »Atomwaffen Division« (AWD) sowie einer ideologisch verwandten Teilgruppierung. Das rechtsterroristische Neonazi-Netzwerk hat seinen Ursprung in den USA und wurde 2015 von internetaffinen jungen Rassisten gegründet . Inzwischen werfen die dortigen Behörden AWD-Anhängern fünf Morde vor.

2018 etablierten Rechtsextremisten nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden einen AWD-Ableger in Deutschland. In mehreren Städten tauchten Flugblätter der Neonazizelle auf. Ein Jahr später beauftragte der Generalbundesanwalt das BKA mit Ermittlungen. Bereits im Frühjahr 2020 nahm die bayerische Polizei einen 22 Jahre alten Elektroniker wegen Terrorverdachts fest . Wie das Landgericht Nürnberg später feststellte, hatte der Neonazi einen Anschlag auf eine »Andachtsstätte«, mutmaßlich eine Moschee, mittels eines Sturmgewehrs geplant.

Die jahrelang geheim geführten Ermittlungen der BKA-Soko »Kern« führte zur Enttarnung einer Vielzahl mutmaßlicher Mitglieder und Anhänger der »Atomwaffen Division«. Einer der Tatverdächtigen ist der ehemalige Offiziersanwärter Chris Marvin C. Nach SPIEGEL-Informationen diente C., 26, unter anderem bei der Panzertruppe im niedersächsischen Munster. Der Militärische Abschirmdienst (MAD) beobachtete den Soldaten, konnte aber nicht verhindern, dass C. ständigen Zugriff auf Waffen und Munition hatte.