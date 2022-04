Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz, Versuch der Gründung einer terroristischen Vereinigung, Vorbereitung einer »schweren staatsgefährdenden Gewalttat«: So lauten die Vorwürfe gegen Marvin E. aus dem nordhessischen Spangenberg, den die Bundesanwaltschaft nun angeklagt hat.

Laut Anklageschrift fasste der Angeschuldigte im Sommer 2021 den Entschluss, innerhalb von drei Jahren in Deutschland einen »Rassen- und Bürgerkrieg« im Sinne der rechtsextremen Ideologie der »Atomwaffen Division« (AWD) zu entfachen. Hierfür habe er die "Atomwaffen Division Hessen" gründen und anführen wollen, um Anschläge mit Sprengsätzen und Schusswaffen zu verüben.

Anschläge auf Politiker, Amtsträger und staatliche Einrichtungen

Ursprünglich wurde die AWD in den USA gegründet, mittlerweile haben sich weltweit Ableger der rechtsradikalen Vereinigung gebildet. Ihre Anhänger vertreten eine rassistische, antisemitische und nationalsozialistische Weltanschauung. Um eine ihrer Ansicht nach bestehende Verdrängung der »weißen Bevölkerung« zu verhindern, strebt die Organisation einen »Rassen- und Bürgerkrieg« an, durch den alle in der westlichen Welt lebenden Juden, Muslime sowie allgemein Personen, die nicht dem rechtsextremen Weltbild der AWD entsprechen, getötet werden sollen.