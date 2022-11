Ein acht Jahre altes Mädchen soll jahrelang in einem Haus im Sauerland festgehalten worden sein. Die Staatsanwaltschaft in Siegen ermittelt gegen die Mutter des Kindes und die Großeltern, wie ein Sprecher sagte. Man gehe davon aus, dass das Mädchen knapp sieben Jahre in dem Haus der Großeltern im Ort Attendorn gelebt habe – ohne es verlassen zu dürfen.