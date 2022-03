Nordrhein-Westfalen Mädchen kommt mit Pony in Supermarkt – und »Pferdeäpfel« landen neben der Obstwaage

Als sie fragte, ob das Pferd auch in den Laden dürfe, war es schon passiert: In einem Supermarkt im Kreis Olpe landeten Pferdeäpfel in der Obstabteilung.