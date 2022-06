Nach dem rassistisch motivierten Schusswaffenangriff in einem Supermarkt in der US-Stadt Buffalo ist der 18-jährige Täter wegen Terrorismus und zehnfachen Mordes angeklagt worden. In der am Mittwoch veröffentlichten Anklage wirft die Staatsanwaltschaft des Bundesstaates New York dem Heranwachsenden vor, bei seiner Tat aus Hass gehandelt zu haben.