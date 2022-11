Es war der folgenschwerste Anschlag in der jüngeren Geschichte Neuseelands: Im März 2019 stürmte der Rechtsextremist Brenton Tarrant zwei Moscheen in der neuseeländischen Stadt Christchurch. Er erschoss 51 Menschen. Dutzende weitere Personen wurden teils lebensgefährlich verletzt. Das minutiös geplante Massaker übertrug der Täter damals per Helmkamera live ins Internet.