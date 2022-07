Attentat in Highland Park Mutmaßlicher Schütze wegen siebenfachen Mordes angeklagt

Rinehart kündigte an, die Staatsanwaltschaft werde an diesem Mittwoch bei Gericht beantragen, dass der Verdächtige in Untersuchungshaft genommen werde – ohne die Möglichkeit, gegen Kaution bis zu einem Urteil freizukommen.

Der Staatsanwalt sagte zudem, für die Sicherheit der Menschen müsse mehr getan werden: Er forderte ein landesweites Verbot von Sturmgewehren, wie sie bei zahlreichen Massakern in den USA benutzt wurden – so auch im Falle der jüngsten Tat in Highland Park. US-Präsident Joe Biden war kürzlich mit der gleichen Forderung am Widerstand im Kongress gescheitert.