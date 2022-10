Hildmann hatte auf Telegram selbst behauptet, er besitze die türkische Staatsbürgerschaft – die Generalstaatsanwaltschaft erklärte das im März 2021 zum Fakt. Dabei gab es immer wieder Zweifel an Hildmanns Darstellung: Vor rund einem Jahr zeichneten SPIEGEL TV und DER SPIEGEL anhand von Dokumenten und Aussagen eines Insiders Hildmanns Probleme in Deutschland und seine Flucht in die Türkei nach. Ein ehemaliger Wegbegleiter Hildmanns hatte dazu erklärt, dass dieser zumindest vor dem Sommer 2021 keine türkische Staatsbürgerschaft gehabt habe, allerdings wohl versucht habe, diese zu bekommen. Es sei aber unklar geblieben, ob er damit Erfolg gehabt habe.