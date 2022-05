Einem Sprecher zufolge stiegen sie nachmittags am Bahnhof in Crimmitschau aus und wurden in einer Unterführung mit Schlagwerkzeugen angegriffen. Am Bahnhof waren am Abend noch Blutflecken zu sehen.

Die angegriffenen Personen waren den Angaben zufolge ansprechbar, haben jedoch Hand- und Kopfverletzungen erlitten. Alle vier seien in Krankenhäuser gebracht worden. Die Bundespolizei fahndet aufgrund von Zeugenaussagen nach sechs bis zehn Tatverdächtigen aus dem linken Lager.