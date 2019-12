Von Gruppe in der Innenstadt attackiert 49-Jähriger in Augsburg totgeschlagen

In der Augsburger Innenstadt ist ein 49-Jähriger von einem unbekannten Täter getötet worden. Der Mann habe von einem Mitglied einer siebenköpfigen Gruppe heraus einen Schlag erhalten, teilte die Polizei mit.

Der Mann war am späten Freitagabend mit seiner Frau und einem befreundeten Ehepaar Richtung Königsplatz unterwegs. An dem zentralen Platz seien sie mit den sieben jungen Männern der Gruppe in Streit geraten.

Wiederbelebung erfolglos

Das Opfer stürzte durch den Schlag und blieb am Boden liegen. Auch der 50-jährige Begleiter wurde geschlagen und im Gesicht verletzt. Die Frauen wurden nicht angegriffen.

Nach der Attacke flohen die Täter. Notärzte versuchten den Mann vor Ort zu reanimieren, jedoch erfolglos. Das Opfer starb noch im Rettungswagen. Die Polizei ermittelt.

Konkrete Erkenntnisse zur Identität des beziehungsweise der Täter gebe es bislang nicht, berichtete die "Augsburger Allgemeine" unter Berufung auf die Polizei. Die Aufnahmen der Überwachungskameras am Königsplatz würden derzeit ausgewertet