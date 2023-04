Der Mann arbeite seit den Neunzigerjahren in etlichen bayerischen Krankenhäusern als Narkosearzt, beispielsweise in München oder in Weiden in der Oberpfalz. Nach seiner Zeit in Donauwörth war er unter anderem kurz in Aalen in Baden-Württemberg beschäftigt.

In der Donauwörther Klinik war er zuvor rund ein Jahrzehnt, die meiste Zeit als Oberarzt. Damit er trotz seiner Erkrankungen arbeitsfähig bleibt, soll er dort die für OPs vorgesehenen Opiate abgezweigt und sich selbst gespritzt haben. Einmal soll eine Krankenschwester den Mann im OP mit einer Nadel im Arm erwischt haben.

Urteil im Juli erwartet

Das Gericht will nun klären, wie das Blut des Narkosearztes in den Körper der Patienten gelangen konnte. Der 60-Jährige sagte, er habe die Utensilien eigentlich immer getrennt und die Hygienevorschriften eingehalten. Eine bewusste Infizierung der Patienten stritt er ab. »Das ist nicht der Fall«, sagte er. Letztlich sei es auch nur bei 50 von 1700 Patienten zu einer Übertragung gekommen, argumentierte er. Die Strafkammer will nun in zwölf Verhandlungstagen zahlreiche Zeugen vernehmen, ein Urteil könnte es Mitte Juli geben.