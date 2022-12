Sie hat Rezepte im Wert von mehr als einer halben Million Euro gefälscht – und flog auf: Eine Apothekerin aus Schwaben muss für den Betrug für drei Jahre ins Gefängnis.

Die 53-Jährige hatte in dem Prozess am Augsburger Landgericht zugegeben, dass sie 39 Rezepte hauptsächlich für ein sehr teures Schuppenflechte-Medikament selbst ausgestellt und eine gesetzliche Krankenkasse so geschädigt hatte.