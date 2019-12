Etwa 100 bis 150 Feuerwehrleute haben in Augsburg ihres getöteten Kollegen gedacht. "Sie wollten an der Stelle von ihm Abschied nehmen, wo er getötet wurde", sagte ein Sprecher. Es habe sich um eine stille Zeremonie gehandelt. Die Teilnehmer hätten Kerzen entzündet und Blumen niedergelegt.

Zusammen mit seiner Frau und einem befreundeten Ehepaar hatte der Mann laut Polizei am Freitagabend den Christkindlesmarkt besucht. Am Königsplatz trafen sie demnach gegen 22.40 Uhr auf sieben junge Männer. Einer von ihnen habe den 49-Jährigen zu Boden geschlagen. Der Mann starb kurz darauf am Tatort in einem Rettungswagen.

Eine Sonderkommission mit 20 Mitgliedern ermittelt. Deren Arbeit konzentriert sich laut Polizei darauf, Videos und Bilder der Tat zu beschaffen und auszuwerten. Laut Polizei filmen 15 Kameras das Geschehen am Königsplatz. Sobald es relevante Aufnahmen gebe, werde man diese für eine Öffentlichkeitsfahndung nutzen.

"Total starke Gemeinschaft"

Die Ehefrau des Opfers, die die Attacke auf ihren Mann mitansah, konnte wegen ihres psychischen Zustands bisher noch nicht vernommen werden, wie ein Polizeisprecher sagte. Zu den Verdächtigen mache man aus "ermittlungstaktischen Gründen" keine Angaben.

Die Polizei stellt das Geschehen so dar: Einer der jungen Männer aus der Gruppe schlug dem Opfer gegen den Kopf. Der 49-Jährige stürzte und blieb am Boden liegen. Auch der 50-jährige Begleiter wurde von mindestens einem Mann aus der Gruppe geschlagen und im Gesicht verletzt. Die Frauen wurden dagegen nicht angegangen. Notärzte versuchten erfolglos, den 49-Jährigen wiederzubeleben.

"Ich kannte ihn sehr gut", sagte der Sprecher der Augsburger Berufsfeuerwehr der Deutschen Presse-Agentur. Er selbst wie auch seine Kollegen seien von der Tat emotional sehr angegriffen. Die Feuerwehr sei eine "total starke Gemeinschaft" mit einem sehr großen Zusammenhalt. Umso mehr seien jetzt alle betroffen.

Die Polizei nimmt Hinweise entgegen unter: 0821/323 3810