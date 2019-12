Die Polizei hat nach dem tödlichen Angriff von jungen Männern auf einen Passanten in Augsburg vier weitere Verdächtige festgenommen. Damit haben die Ermittler nach eigenen Angaben inzwischen sechs Personen gefasst, die mit dem gewaltsamen Tod eines Feuerwehrmannes in Verbindung stehen sollen.

Unter anderem Videoaufnahmen hatten zu den Verdächtigen geführt. Nach dem Verbrechen in der Innenstadt sollen laut Zeugen insgesamt sieben junge Männer vom Tatort geflohen sein. Bereits früher am Tag waren im Fall des aufsehenerregenden Tötungsdelikts zwei 17-Jährige festgenommen worden, darunter der mutmaßliche Haupttäter und ein mutmaßlicher Mittäter. Die Jugendlichen sind polizeibekannt, sie sollen am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die gefassten Männer stehen in dringendem Verdacht, am Freitagabend an der tödlichen Attacke auf einen 49-Jährigen beteiligt gewesen zu sein. Der Feuerwehrmann war mit seiner Frau und einem befreundeten Paar in der Augsburger Innenstadt auf dem Heimweg vom Christkindlesmarkt, als die Paare auf die Gruppe stießen. Aus noch ungeklärten Gründen kam es dann zum Streit.

Videoüberwachung lieferte Hinweise

Zum Tathergang ist bisher nur bekannt, dass der mutmaßliche Haupttäter, der laut Polizei neben der deutschen noch über weitere Staatsangehörigkeiten verfügt, dem Opfer gegen den Kopf schlug. Welche Handlungen dem mutmaßlichen Mittäter vorgeworfen werden, der den Ermittlern zufolge über eine südeuropäische Staatbürgerschaft verfügt, ist bislang unklar.

Nach dem Schlag stürzte der Mann und blieb am Boden liegen. Auch der 50-jährige Begleiter wurde geschlagen und im Gesicht verletzt. Die Frauen wurden dagegen nicht angegangen. Notärzte versuchten, den Mann wiederzubeleben, doch er starb noch im Rettungswagen.

In der Stadt herrscht nach der tödlichen Attacke Trauer und Entsetzen. Mehr als hundert Feuerwehrleute gedachten am Tatort ihres getöteten Kollegen. Die Mitglieder der Berufsfeuerwehr fanden sich am Tatort, dem zentralen Königsplatz, zu einem stillen Gedenken ein. Kerzen wurden entzündet und Blumen niedergelegt.

Dem bayerischen Innenministerium zufolge hatte Videoüberwachung die entscheidenden Hinweise auf die Tatverdächtigen geliefert. Die Aufzeichnungen der Kameras am Augsburger Königsplatz seien über Nacht ausgewertet worden. Eine 20-köpfige Ermittlungsgruppe ist mit der Aufklärung des Falls befasst.

Am Montag will die Polizei die Öffentlichkeit über weitere Erkenntnisse informieren.