Im Fall des Aufsehen erregenden Tötungsdelikts von Augsburg hat es eine Festnahme gegeben. Der Haupttäter sei ermittelt und festgenommen worden, teilte das bayerische Innenministerium mit. Außerdem sei ein Mittäter festgenommen worden.

Die jungen Männer stehen in dringendem Verdacht, am Freitagabend an der tödlichen Attacke auf einen 49-Jährigen beteiligt gewesen zu sein. Nach der Tat war die insgesamt siebenköpfige Gruppe geflüchtet.

Bei dem mutmaßlichen Haupttäter handelt es sich nach Angaben des Innenministeriums um einen in Augsburg geborenen 17-Jährigen. Der zweite Festgenommene ist ebenfalls in Augsburg geboren und 17 Jahre alt. Die Ermittlungen zu den weiteren Gruppenmitgliedern laufen weiter.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann lobte den Ermittlungserfolg der Augsburger Ermittler. "Der schreckliche Angriff hat viele Menschen in Augsburg und weit darüber hinaus erschüttert", sagte der CSU-Politiker. "Umso wichtiger war der schnelle Fahndungserfolg der Augsburger Kriminalpolizei."

