Grillfeier für Wahlkampfhelfer

Jurca erzählte am Wochenende auch in einem Interview auf YouTube seiner Parteikollegin Gabrielle Mailbeck von dem mutmaßlichen Vorfall. Demnach soll er zusammen mit einem Begleiter Freitagnacht nach einer Grillfeier für Wahlkampfhelfer in Augsburg auf dem Weg nach Hause von mehreren Personen angegriffen und niedergeschlagen worden sein. Er habe einen Bruch im Fuß davongetragen und sich noch in der Nacht im Krankenhaus behandeln lassen, starke Blessuren im Gesicht sind in dem Video erkennbar.