Das Familientribunal beriet in Anwesenheit der Tochter, wie sie sterben sollte

Die beiden Männer gehören der jesidischen Glaubensrichtung an, eine kurdische Glaubensgemeinschaft, deren Mitglieder hauptsächlich im Nordirak, in Syrien und im Südosten der Türkei leben. Körperliche Züchtigungen und strenge hierarchische Regeln gehörten für sie zur Religion, heißt es in der Anklage. Die Übergriffe auf die Tochter sollen den Ermittlungen zufolge begonnen haben, als das Kind zwölf Jahre alt war. Kurz vor ihrem 16. Geburtstag soll die Jugendliche eine Beziehung zu einem Muslim türkischer Abstammung aufgenommen haben. Weil die Familie der Tochter nur Beziehungen zu Jesiden akzeptiere, soll es dann zu einer Eskalation gekommen sein.