Der inzwischen in Dresden lebende 25 Jahre alte Beschuldigte wird auch verdächtigt, einen damals 13-Jährigen vor sechs Jahren in einer Wohnung in München sexuell missbraucht zu haben. Zuerst hatte die »Bild«-Zeitung über die Ermittlungen gegen den Ex-Mitarbeiter des bekannten katholischen Knabenchores berichtet .