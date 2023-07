Ausschreitungen im Columbiabad Berlin-Neukölln Halb nackte Gewalt

Zu Ferienbeginn schließt das Sommerbad in Neukölln. Mitarbeiter berichten in einem Brief von Drohungen und Vandalismus, die Politik fordert Härte. Aber mehr Sicherheitskräfte werden das Problem nicht lösen, sagt ein Experte.