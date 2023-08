15 Jahre Haft – so lautet das Urteil gegen eine ehemalige Leiterin einer ultraorthodoxen jüdischen Schule in Australien wegen sexuellen Missbrauchs an zwei Schülerinnen. Ein Gericht in der australischen Stadt Melbourne entschied am Donnerstag über die Strafe. Die 56-Jährige war bereits im April in 18 Anklagepunkten, darunter sechsfache Vergewaltigung, schuldig gesprochen worden, wie aus dem Urteil hervorging.