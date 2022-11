Australiens bevölkerungsreichster Bundesstaat New South Wales hat rund 33.000 Corona-Bußgeldbescheide aufgehoben. Die Behörden mussten damit am Dienstag mehr als die Hälfte ihrer Bußgelder für Verstöße gegen die Coronarestriktionen zurücknehmen. Ihnen entgehen damit nach eigenen Angaben Dutzende Millionen Dollar an Einnahmen.