Auf einem Güterbahnhof in Sydney hat die australische Polizei 400 Kilogramm der Droge Crystal Meth beschlagnahmt. Vier Männer seien festgenommen worden, teilten die Ermittler mit.

Das Rauschgift im Wert von umgerechnet mehr als 185 Millionen Euro sei in 768 Sriracha-Chilisoßenflaschen entdeckt worden. Mitarbeiter der Grenzschutzbehörde fanden die Drogen demnach bereits Mitte Oktober, die Sendung kam aus den USA.

Rekord im Juni: 1,6 Tonnen Crystal

Nach Schätzungen werden in Australien pro Jahr annähernd zehn Tonnen Crystal Meth konsumiert. Im Juni hatte die Polizei knapp 1,6 Tonnen in Lautsprecherboxen an Bord eines Frachters aus Thailand entdeckt. Es handelte sich um die größte Drogenmenge, die bis dahin in Australien sichergestellt wurde. Crystal Meth - eigentlich Methamphetamin - wird im Drogenmilieu auch Ice oder Meth genannt.

Im Juli hatte der Grenzschutz 7,5 Liter flüssiges Meth in Schneekugeln entdeckt. Die Regionalkommandantin beim Grenzschutz im Bundestaat New South Wales, Danielle Yannopoulos, sagte, die Behörde habe in den vergangenen Jahren viel in die eigene Technik investiert. Kriminelle, die versuchen würden, solche Substanzen auf neue und phantasievolle Weise zu verstecken, verschwendeten ihre Zeit.