Erste Gerüchte kamen auf, als bekannt wurde, dass die Polizei den Verzehr des tödlichen Grünen Knollenblätterpilzes (Amanita phalloides) als Todesursache vermutete. Der Pilz wächst in den Hügeln der rund zwei Autostunden von Melbourne entfernten Kleinstadt und enthält ein Gift, das zu Leber- und Nierenversagen führen kann.

In ihrer Stellungnahme gab P. an, dass sie die Pilze zum Teil in einem Supermarkt und zum Teil in einem Asialaden in Melbourne gekauft habe. Außerdem berichtete P., dass auch sie selbst – anders als bislang bekannt – mit Magenschmerzen und Durchfall in ein Krankenhaus gekommen sei. Entgegen früherer Berichte seien ihre Kinder im Kino gewesen und hätten nicht an dem Essen teilgenommen. Sie hätten die Reste des Essens am Abend gegessen – sie habe aber zuvor die Pilze abgekratzt, weil die Kinder die nicht mögen würden.