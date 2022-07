Die damals 25 Jahre alte Erzieherin Simone Strobel aus Unterfranken war gemeinsam mit ihrem Freund mit einem Working-Holiday-Visum in Australien unterwegs. Anfang 2005 kamen für einige Wochen zwei Bekannte aus Deutschland dazu, die vier hatten sich gemeinsam auf einem Campingplatz in Lismore an der Ostküste einquartiert.