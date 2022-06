Eines der zentralen Probleme, die in der Untersuchung identifiziert wurden, war die Sorge, sexuelle Belästigung zu melden. Mitarbeiterinnen sprachen von hierarchischen Machtstrukturen, die sie daran hinderten.

Die Bergbauunternehmen haben eingeräumt, dass es Probleme gibt und kündigten Änderungen an. BHP teilte mit, in den vergangenen zwei Jahren 48 Mitarbeiter entlassen zu haben, weil sie sich unangemessen verhalten haben. Rio Tinto versprach, die Camps zu verbessern. Mitarbeitenden soll es ermöglicht werden, leichter Missbrauch zu melden. Eine interne Untersuchung des Bergbauunternehmens ergab, dass in den vergangenen fünf Jahren, mindestens 20 Frauen in den Camps vergewaltigt worden sind.