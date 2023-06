In den Siebzigerjahren waren Salzwasserkrokodile fast bis zur Ausrottung bejagt worden. Inzwischen haben sich die Populationen erholt, was sich auch in einem leichten Anstieg der Angriffe auf Menschen widerspiegelt. Seit 1985 gab es in Queensland 42 Krokodilattacken auf Menschen – zwölf davon waren tödlich.

Für Aufregung sorgte unlängst der Fund menschlicher Überreste in einem Körper eines solchen Reptils. Derzeit leben schätzungsweise 20.000 bis 30.000 dieser Tiere in Queensland. Das Verletzen oder Töten von Krokodilen wird in dem Bundesstaat mit Geldstrafen von bis zu 32.243 australischen Dollars geahndet – umgerechnet rund 20.000 Euro.