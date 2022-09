Ein Känguru hat in Australien offenbar einen 77-Jährigen getötet, der das Tier als Haustier auf seinem Grundstück gehalten haben soll. Polizeiangaben zufolge fand ein Angehöriger den schwer verletzten Mann am Sonntag auf dessen Grundstück in der dünn besiedelten Gegend von Redmond, südlich von Perth im Westen des Landes. Trotz aller Rettungsversuche sei der Verletzte noch vor Ort gestorben.