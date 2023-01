Ein Polizist ist südlich von Sydney bei dem Versuch gestorben, seinen in Not geratenen Sohn vor dem Ertrinken im Meer zu retten. Der 45-Jährige sei bei der Rettungsaktion nahe der Ortschaft Narooma selbst von der Strömung erfasst worden, berichtete unter anderem der Sender 9News am Montag unter Berufung auf die örtliche Polizei. Das Unglück ereignete sich demnach an einem unbewachten Strand.