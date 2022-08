Einwanderungsminister Andrew Giles erklärte, der Entscheidung sei eine »sorgfältige Prüfung der komplexen und spezifischen Umstände« vorausgegangen. Bereits wenige Wochen nach der Parlamentswahl durfte die Familie im Juni nach langer Abschiebehaft in den Ort Biloela im Bundesstaat Queensland zurückkehren, wo sie bis zum Beginn ihrer Odyssee vor vier Jahren gelebt hatte.

Haft auf der Weihnachtsinsel

Das Ehepaar Murugappan war vor zehn Jahren per Boot aus Sri Lanka nach Australien geflohen. Ab 2014 durften die beiden sich in Biloela niederlassen, um den Ausgang ihres Asylverfahrens abzuwarten. Sie fanden Arbeit, bekamen zwei Kinder, waren integriert. Aber dann wurde ihr Asylgesuch abgelehnt und auch ein befristetes Visum lief im März 2018 aus. In Melbourne saß die Familie in Abschiebehaft und wurde im August 2019 ohne Vorwarnung in ein Flugzeug gesetzt – bevor dieses wegen eines neuen Gerichtsbeschlusses auf halber Strecke nach Sri Lanka kehrtmachte und nach Australien zurückkehrte. Zeitweise wurden die Murugappans in einem Haftzentrum auf der abgelegenen Weihnachtsinsel festgehalten – als einzige Insassen.