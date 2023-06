In Australien ist eine wegen der Tötung ihrer vier Kinder verurteilte Frau nach 20 Jahren Haft begnadigt worden. Wie der Generalstaatsanwalt des Bundesstaates New South Wales am Montag mitteilte, ergab eine einjährige Untersuchung »begründete Zweifel« an dem Fall. »Im Interesse der Gerechtigkeit« sollte Kathleen Folbigg »so schnell wie möglich« entlassen werden.