Ein Mann hatte im Oktober 2019 ein vorausfahrendes Auto auf der Überholspur von hinten so stark gerammt, dass der 22 Jahre alte Fahrer am Steuer starb. Im Bereich der Unfallstelle, an der er zu dieser Zeit maximal Tempo 100 hätte fahren dürfen, war er nach den Ermittlungen mit etwa 230 Kilometern pro Stunde unterwegs. Nun muss sich der Unfallfahrer erneut vor Gericht verantworten, wie der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe mitteilte.