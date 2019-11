Autodiebe auf der A2 Verfolgungsjagd mit 240 km/h

Szenen wie im Actionfilm spielten sich am Samstag offenbar auf der Autobahn 2 in Niedersachsen ab: Der Polizei sei in der Nähe von Braunschweig ein als gestohlen gemeldeter PKW aufgefallen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.

Als die Beamten den Wagen anhalten und kontrollieren wollten, gab der Fahrer Gas, gefolgt von einem weiteren Fahrzeug, in dem mutmaßliche Komplizen saßen. Fünf Streifenwagen nahmen die Verfolgung auf, die Fahrzeuge erreichten dabei den Angaben zufolge Geschwindigkeiten von bis zu 240 Stundenkilometern.

Der Fahrer des gestohlenen Autos rammte im Zuge der Verfolgung einen Streifenwagen, keiner der Polizisten wurde verletzt. An einer Autobahnausfahrt verlor der Fahrer dann die Kontrolle über das Fahrzeug, prallte gegen eine Leitplanke und konnte nicht mehr weiterfahren. Der mutmaßliche Dieb flüchtete zu Fuß und entkam.

Den Wagen der beiden mutmaßlichen Mittäter konnte die Polizei anhalten. Ein 28-Jähriger wurde festgenommen, sein Mitfahrer rannte jedoch über die Autobahn und konnte ebenfalls fliehen.