71-Jährige vor Gericht Autorin von »Wie man seinen Ehemann tötet« wegen Mordes an Ehemann verurteilt

Die Geschworenen eines Gerichts in Oregon haben Nancy Crampton Brophy wegen Mordes an ihrem Mann schuldig gesprochen. In einem Essay hatte sie 2011 geschrieben, »dass jeder von uns dazu in der Lage ist«.