Die Affäre um mutmaßlich unlautere Vorgänge bei der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Frankfurt weitet sich aus. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat einen ehemaligen leitenden Angestellten der Stadt wegen Korruptionsverdachts angeklagt. Dem Mann werde Vorteilsannahme in zwei Fällen vorgeworfen, teilte die Behörde mit.