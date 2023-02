Sicherungsverwahrung angeordnet

Diese Darstellung wies das Gericht zurück. Die Frau lag zuvor schlafend im Bett neben dem Opfer, das aus Rinteln in Niedersachsen stammte. Als Zeugin hatte sie große Angst vor dem Angreifer geschildert.

Das Gericht ordnete angesichts der Taten eine Sicherungsverwahrung an, wodurch der Mann auch nach Verbüßung der eigentlichen Strafhaft nicht freikommen soll. Der nun Verurteilte hatte bereits vor zehn Jahren eine Frau mit einer Axt getötet und saß deshalb in der Ukraine in Haft. Das Gericht sieht wegen dieser Vorgeschichte einen Hang zu vergleichbaren Taten.