Die Ermittler stießen eigenen Angaben zufolge durch Handyortung und technische Überwachung auf den Fundort der Leiche. Man habe so herausgefunden, dass sich der Verdächtige länger an dem See in Hessen aufgehalten habe, sagte der Präsident des hessischen Landeskriminalamts, Andreas Röhrig. Dann habe man mit Hubschraubern und Tauchern die Leiche gesucht. Sie sei auf dem Wasser getrieben.

Die Schülerin sei nach bisherigen Erkenntnissen im Auto des Tatverdächtigen mitgefahren, sagte der leitende Kriminaldirektor Arno Englen von der Freiburger Polizei. Ob sie aber freiwillig dort eingestiegen sei oder verschleppt wurde, sei unklar. Auch zur genauen Fahrtstrecke liefen noch Ermittlungen, sagte Englen.